Eğitimli girişimciye 360 bin lira destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in tamamen yenilenen destek programının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Bu hafta çağrıya çıkacak

Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteklerinin ve vizyonunun yenilendiğini belirterek, “KOSGEB, yeni girişimcilere yönelik planlanan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’nda önemli bir değişikliğe gitti. Eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek cesur girişimcilere 360 bin liraya kadar destek sağlayacağız” ifadesini kullandı.

Bakan Varank, “Yeni yılda Teknoyatırım Destek Programı ile Ar-Ge ürünlerinin endüstrileşmesine ve ticarileşmesine özel önem vereceğiz. Program çağrısını bu hafta açacağız. 2018 yılında orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında kabul edilen 73 projenin, 490 milyon liralık bir yatırım hacmi oluşturmasını bekliyoruz. Bu bütçenin 208,6 milyon lirası KOSGEB tarafından desteklenecek. Bunlar içinde makine, teçhizat, yazılım, personel, kira, teknik danışmanlık ve eğitim giderleri yer alıyor” dedi.

İşletmelerde işbirliği

Firmaların yatırım sürecinde ticarileşmeye yönelik giderlerinin destekleneceğini belirten Varank, “KOBİ’ler, tabiri caizse ‘abi’leri olan büyük işletmelerle iş birliği yapmaları halinde destekten faydalanacak. İş Birliği Destek Programı kapsamında ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri 10 milyon liraya kadar destekleyeceğiz. Programımızın çağrısı açık, başvuruları bekliyoruz” ifadesini kullandı.