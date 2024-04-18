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Eğitim Eğitime 1 gün ara verildi!
Eğitim

Eğitime 1 gün ara verildi!

Yeniakit Publisher
2024-04-18 21:59:00 -
Eğitime 1 gün ara verildi!

Tokat Valiliği, il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Yozgat'ta ise deprem nedeniyle Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD, depremin ardından saha çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı.

"Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

Eğitime ara verildi
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Tokat Valiliği, depremin ardından yaptığı açıklamada, eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik, açıklamasında, "Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek" sözlerine de yer verdi.

Yozgat Valiliği, depremin ardından yarın bazı ilçelerde tedbiren eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valiliği açıklamasında, "Tokat ili Sulusaray merkezli olarak bugün saat 18.11 sıralarında meydana gelen ve ilimizde de kuvvetli bir şekilde hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle, Aydıncık, Kadışehri ve Çekerek ilçelerimizde tedbiren tüm okullarımızda 19.04.2024 tarihinde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

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