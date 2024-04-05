Eğitimde yapay zeka dönemi geliyor

Mesleki Gelişim Sertifika Programı ile eğitmenlerin eğitimini sürdüren ViewSonic Education Türkiye, öğretmenlerin teknoloji entegrasyonunu ve pedagojik becerilerini artırmayı hedefliyor. Ücretsiz sertifika programı eğitimde en son trendleri ve etkili öğretim yöntemlerini kapsıyor.

Öğretmenlere yönelik atölye çalışması

ViewSonic Education Türkiye bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle öğretmenlere yönelik atölye çalışması düzenledi. Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi ETKİM’de düzenlenen etkinlikte yapay zeka araçlarıyla örnek hikayeler oluşturuldu ve yapay zekadan resmetmesi istendi. Etkinlikte Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Direktörü Kamil Ersin Araç tarafından Peritextual Okuma ve Resimli Çocuk Kitapları eğitim sunumu yapıldı. Yapay zekanın çocuk eğitimi üzerindeki etkilerine dikkat çeken Kamil Ersin Araç, çocuk kitaplarının bu yeni paradigma içerisinde nasıl şekillendirileceği, eğitim teknolojileri ve öğrenme teorileri açısından oldukça önem arz ettiğini söyledi.

“Çocuk kitapları yapay zeka teknolojileriyle donatılarak özelleştirilebilir”

Kamil Ersin Araç şunları kaydetti: “Yapay zekanın çocuk eğitimi üzerindeki etkilerinin, pedagojik metotların değişimi ve teknolojik entegrasyonun derinleşmesi bağlamında incelenmesi gerekiyor. Yapay zeka, öğrenme süreçlerini kişiselleştiren algoritmalar ve veri analizi yoluyla, bireysel öğrenme profillerine uygun içerik sunumu sağlama potansiyeline sahip. Bu çerçevede, çocuk kitapları yapay zeka teknolojileriyle donatılarak, okuyucunun anlamaya dayalı gelişim seviyesine, ilgi alanlarına ve öğrenme ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir hale gelecek. Sonuç olarak çocuk kitaplarının yapay zeka ile zenginleştirilmesi, geleceğin eğitim paradigmasında merkezi bir yer tutuyor.”

Son oturumda ise Viewsonic Eğitim Teknolojileri Yöneticisi Emre Başçıl, beyaz tahta uygulaması myViewboard yazılımını öğretmenlere tanıtarak örnek uygulamalar yaptırdı. Tüm oturumlar tamamlandıktan sonra Viewsonic Topluluk Yöneticisi Selin Küçük öğretmenlerin sorularını yanıtlayarak eğitimcinin eğitimi hakkında bilgilendirmeler yaptı ve öğretmenlere sertifikaları dağıtıldı.

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