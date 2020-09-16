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Eğitim Eğitimde 2+5 nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk ayrıntıları açıkladı
Eğitim

Eğitimde 2+5 nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk ayrıntıları açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı televizyon programında eğitimde 2+5 uygulamasının nasıl uygulanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 22:49:00 -
Eğitimde 2+5 nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk ayrıntıları açıkladı

Eğitimdeki kritik meselelerde Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine uyduklarını ve konuyu kabinede tartışlıklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Velilerin randevulu olarak okullara geldiğini belirten Selçuk, sınıf öğretmenlerinin ve servis şoförlerinin koronavirüsle ilgili eğitim aldığını söyledi.

2+5 nasıl uygulanacak?

Okulların kamuya açık alanlarda en güvenilir alanlardan biri olduğunu belirten Bakan Selçuk, Pazartesi ve salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verilmesi gerektiğini ve 2'ye ayrılmanın sebebini sosyal mesafenin ayarlanamaması olarak belirtti.

Sınıfta tekli oturulacağını belirten Bakan Selçuk ancak böyle sosyal mesafenin ayarlanabileceğini söyledi.

MEB ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması HES uygulaması tamamlandığını söyleyen Bakan Selçuk, HES takibiyle pozitif vakanın bilgisini aldırlarını eğer pozitif vaka olursa gereken prosedürün uygulanacağını söyledi.

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