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Eğitimciler, Ahlat’ın tarihi mekanlarını gezdi

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen “Eğitim Yönetimi” seminerine katılan şube müdürleri, ilçedeki tarihi mekanları gezdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:59
Eğitimciler, Ahlat’ın tarihi mekanlarını gezdi

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen “Eğitim Yönetimi” seminerine katılan şube müdürleri, ilçedeki tarihi mekanları gezdi.


Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminere, Türkiye’nin dört bir tarafından temel eğitimden sorumlu şube müdürleri katılmıştı. Seminerin ardından Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezi kapsamında şube müdürleri; Ahlat Müzesi, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, Harabeşehir Mahallesi, Bayındır Köprüsü, Sahil Kalesi ve kale içinde bulunan tarihi camilerle Abdurrahman Gazi Türbesi gezdi.


Gezi programı kapsamında Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret eden şube müdürleri, gördükleri ihtişamlı mezar taşları karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Şube müdürlerine Selçuklu Meydan Mezarlığı gezisinde rehberlik yapan Selçuklu Meydan Mezarlığı kazı ekibinden Selami Reisoğlu tarafından bilgiler verildi.


İlk defa Ahlat’a geldiklerini ve gördükleri tarihi zenginliğe hayran olduklarını ifade eden Giresun İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gökay Tuncer, “Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün seminer çalışması için burada bulunuyoruz. İlk kez bu tarafa geldim. Ahlat’ta ilk kez bulunuyorum. Bu kadar tarihi yapı, bu kadar tarihi bir geçmişinin olduğunu açıkçası pek bilmiyordum, ama birkaç gündür gezdiğimiz yerlerde öğrendiğimiz bilgilerde gördüğümüz alanlardan da gerçekten çok köklü bir geçmişinin olduğunu gördük. Aynı zamanda Van Gölü’nün de bir göl değil bir deniz gibi hem suyunun şifalı olması hem de sodalı olması ayrı bir güzellik. Biz tabi Türkiye’nin en büyük gölü olarak biliyorduk, ama aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölü olarak Van Gölü’nün olduğunu öğrendik. Şu anda da Selçuklu Mezarlığı’ndayız. Buranın 210 dönümlük bir alan üzerinde kurulu olduğunu ve dünyada üçüncü sırada ülkemizde de birinci sırada en büyük Müslüman mezarlığı olduğunu öğrendik. İleride Ahlat’a gelmek ve daha ayrıntılı şekilde gezmek istiyorum. Buraya gelecek olanlara da kesinlikle bu tarihi mekanları görmek için Ahlat’a gelmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum” dedi.


Ordu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Çakır da, “Bende bu bölgeye ilk defa geldim. Tarihi zenginliklerimizi ve Ahlat gibi bir ilçemizin tarihi geçmişinin bu kadar zengin oluşunu ilk defa öğrenmiş bulunuyorum. Yetkililerimizin gerçekten bu bölgede bu semineri düzenledikleri için teşekkür ediyorum ve yine bu tür seminerleri düzenlemelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:59
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