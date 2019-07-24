Eğitimci Apaydın'dan öğrencilere tercih uyarısı: Ülkemizde süreç tersine işliyor

Taha Emre Özdemir Ankara

Üniversite sınavı geri de kalırken öğrencileri şimdi de tercih heyecanı sardı. 23 Temmuz Salı günü başlayan tercih süreci 29 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.

Öğrencilerin tercih döneminde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Eğitim Koordinatörü Felsefe Öğretmeni Ali Apaydın, "En çok dikkat edilmesi gereken nokta tercihin bizzat öğrenci tarafından yapılması." dedi. Üniversite adaylarına tercih sürecinde çok fazla kişi tarafından müdahale edildiğini belirten Apaydın, "Öğrenciler bizzat kendi istekleri doğrultusunda tercih yapmalı." ifadesini kullandı.

'Ülkemizde sıralama tersine işliyor'

Apaydın, tercih sürecinde üniversite adaylarının ilk olarak üniversitenin kalitesine dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerken, şunları söyledi:

"Öğrencilerin tercih yaparken ilk olarak üniversite kalitesine dikkat etmesi gerekir. Üniversitenin kalitesinden sonra sırasıyla; fakülte, bölüm ve kente bakılmalı ama ülkemizde maalesef tercih süreci tam tersi bir sıralama ile yapılıyor."

'Eğitim eğitmenle yapılır'

Üniversite kalitesinin sıralamada yüksekliği ile değil eğitmen kadrosu ile orantılı olduğunu vurgulayan Apaydın, "Üniversitelerdeki kalite kıstası ise oradaki profesör, doçent ve doktor sayısı ile orantılıdır. Çünkü eğitim eğitmenle yapılan birşeydir. Eğitmen kalitesi ne kadar iyiyse okul o kadar kalitelidir. Sıralaması dahi yüksek olan bir üniversite diğerlerinden iyi anlamına gelmez." şeklinde konuştu.

'Tercihlerde 3 olasılık da göz önünde bulundurulmalı'

Üniversite adaylarının 24 tercih hakkı olduğunu hatırlatan Apaydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Tercih yaparken teknik olarak her türlü olasılığı göze almak gerekir. Üç tip olasılık var. Bunlardan birincisi iyi olasılık. Bu yüzden sürpriz tercihlerde bulunmak gerekli. Bir diğeri normal olasılık. Burada da öğrenciler kendi puan aralığındaki tercihleri yapmalı. Bir de güvenlik olasılığı ile kötü bir senaryo üzerinden tercih yapılmalıdır. ÖSYM'nin yayınladığı tercih rehberinde puanınız hangi aralığa denk geliyorsa bir dilim yukarısı ile bir dilim aşağısında tercih yapmak en sağlıklısıdır."