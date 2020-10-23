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Gündem Eğitim uçağı araziye düştü, pilot yaralandı
Gündem

Eğitim uçağı araziye düştü, pilot yaralandı

İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından saat 10.56’da havalanan AYJET Uçuş Okulu'na ait TC-UUG kuyruk tescilli eğitim uçağı, 11.05’te Büyükçekmece Beylikçayırı mevkisinde boş bir araziye düştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 21:25:00 -
Eğitim uçağı araziye düştü, pilot yaralandı

Olay yerine ulaşan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından uçağın enkazından çıkarılan uçağın yaralı pilotaj lisans öğrencisi B.N, hava ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak da halat yardımıyla topraktan çıkarıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı uçağın düşme nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatırken görgü tanıkları, pilotun son anda uçağı sağa kaydırarak boş araziye yönlendirdiğini aksi takdirde TEM otoyoluna düşeceğini aktardı.

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