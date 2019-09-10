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Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç’ten İl Müftülüğü’ne ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel MüdürüKadir Dinç, Kayseri ziyareti kapsamında İl Müftüsü Prof.

10 Eylül 2019 Salı 16:20
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç’ten İl Müftülüğü’ne ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel MüdürüKadir Dinç, Kayseri ziyareti kapsamında İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’i makamında ziyaret etti.


Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, il müftü yardımcılarımız ve ilçe müftülerimizle toplantı yaparak müftülüklerin bünyesinde yürütülmekte olan eğitim hizmetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Toplantı sonrası 2019 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftülüğü tarafından Pazar günü düzenlenen bilgi yarışmasında birinci olan Melikgazi İlçe Müftülüğü ‘ne bağlı Hürriyet Mercan Camii İmam Hatibi Osman İnce’ye; ikinci olan Melikgazi İlçe Müftülüğü ‘ne bağlı Girne Şehitleri Camii İmam Hatibi İbrahim Kısrık’a ve üçüncü olan Melikgazi İlçe Müftülüğü ’ne bağlı Selçuklu Kur’an Kursu Öğreticisi Dilek İnce’ye İl Müftülüğümüz tarafından hazırlanan hediyeler Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç tarafından takdim edildi.


Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, il müftülüğü ziyareti öncesi Dini Yüksek İhtisas Merkezi 2019-2020 yılı eğitim - öğretim dönemi açılış programına katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:20
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