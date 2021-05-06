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Eğitim Eğitim camiası bir çınarını daha kaybetti
Eğitim

Eğitim camiası bir çınarını daha kaybetti

Sosyolog, şair ve yazar kimliğiyle tanınan Gökyüzü Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hüseyin Emin Öztürk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 11:48:00 -
Eğitim camiası bir çınarını daha kaybetti

Gökyüzü Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hüseyin Emin Öztürk hayatını kaybetti.

Geçirdiği ameliyat sonrası koronavirüse yakalanan Öztürk kaldırıldığı hastanede entübe olarak tedavi görmekteydi.
63 yaşında hayatını kaybeden Öztürk'ün cenazesi bugün Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Camii'nde saat 14.00'te kılınacak cenaze namazıyla Çengelköy Kabristanına defnedilecek.

Sosyolog, şair ve yazar kimliğiyle tanınıyordu

Hüseyin Emin Öztürk 1958 yılında Kayseri'nin İncesu ilçesinde doğdu. Sosyolog, şair ve yazar kimliğiyle tanınan Öztürk, 1975'te Kayseri İmam Hatip Lisesini bitirdi.Yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Bölümünde “Batı Çocuk Klasiklerinde Temel Değerler” adlı tezi ile Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji bölümünde “Çocuğun Sosyalleşmesine Televizyonun Etkileri” adlı tez çalışmasıyla doktora yaptı.

Eğitime adanan bir ömür

TDV Yayınevleri, Vakıf Yayınları İşletmesi, Seha Neşriyat, AKRA – AKTV, İstanbul İl Genel Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı gibi kurumlarda görev almıştı. Öztürk, 1977 yılından beri de Gökyüzü Eğitim Kurumları'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekteydi.

Öztürk'ün “Bizim Değil” adlı şiiri ilk 1976 yılında Pınar dergisinde yer aldı. Şiirlerini daha sonra Pınar (1976), Gerçek (1979), İslâm (1983), Türk Edebiyatı (1983) dergilerinde; hikâyelerini Diyanet Çocuk (1983), Kandil (1985), Türkiye Çocuk (1986), Gülçocuk (1987), dergilerinde yayımladı. Kınalı Kuzu adlı eseriyle 1979 yılında Gerçek dergisinin Çocuk Hikâyesi Yarışmasında birinci oldu. Yaralı Keklik adlı eseriyle Kültür ve Turizm Bakanlığının 1987 yılı Çocuk Edebiyatı ikincilik ödülünü, Gül Ağacı, Çiğdem Çiçekleri adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliğinin 1988 yılı Çocuk Edebiyatı Dalı Yılın Yazarı Ödülünü aldı. “Gül Ağacı” adlı eseri İngilizceye, “Yaralı Keklik” adlı eseri ise Farsçaya çevrildi. Eserlerinden bazıları senaryolaştırıldı, “Düştüm Kâbe Yollarına” adlı şiiri Ender Doğan tarafından, “Efsunlu Şehir” adlı şiiri ise Amir Ateş tarafından bestelenerek TRT repertuvarına girdi

Öztürk, Türkiye Gönüllü Teşekküllüler Vakfı'nın da kuruculuğunu yaptı.

Türkiye Yazarlar Birliği, Birleşik Sanatçılar Derneği, İLESAM üyesi olan Öztürk aynı zamanda “Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği”nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmakteydi.
Öztürk evli ve dört çocuk babasıydı.

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