Eğitim Bir-Sen’den önemli adım!

YENİ AKİT / ANKARA

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MEB’e başvurarak, unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı bulunan adayların sözlü sınav başarı puanının 60’a çekilmesi veya atamaya esas puanı 60 ve üzeri puanı olan adaylara tercih hakkı verilmesi noktasında geçici düzenleme yapılmasını talep ettik” dedi.

Eğitim Bir-Sen’in resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada ise, “Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar için unvan değişikliği yazılı sınavları 2-4 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmış ve yazılı sınavdan başarılı olan (60 ve üzeri puan alan) eğitim çalışanları 27-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında sözlü sınavlara katılmıştır. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra, adaylara yazılı sınavlarda almış oldukları puanların aynısının sözlü sınav puanı olarak verildiği görülmüştür. Atama sürecinde yazılı sınav puanının belirleyici olması adına bu uygulama yerinde gibi gözükse de yukarıda bahsedilen yönetmelik hükümleri gereğince sözlü sınavda asgari başarı puanının (yazılı puanından farklı olarak) 70 olması nedeniyle bu uygulama adayların mağduriyetine sebep olmuştur. Zira 60-69,99 aralığında yazılı sınav puanı bulunan adayların, unvan değişikliği sürecinde atanma hakları ellerinden alınmıştır. Bu durumda sınavın amaca hizmet etmeyeceği, çok sayıda münhal kadroya yine atama yapılamayacağı, kamu hizmetinin eksik yürütülmesinin yanı sıra emek ve zaman kaybına yol açacağı açıktır. Bu nedenle, Bakanlığın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli ve sık aralıklarla gerçekleştirmediği hususu da dikkate alınarak, söz konusu unvan değişikliği sınavına münhasır olmak üzere sözlü sınav başarı puanının 60’a çekilmesi veya atamaya esas puanı 60 ve üzeri puanı olan adaylara tercih hakkı verilmesi için geçici bir düzenleme yapılması elzemdir” ifadeleri yer aldı.