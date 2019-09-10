Eğitim-Bir-Sen GAÜN Temsilciliği’nden bin kişiye aşure

Muharrem Ayı’nın 10. günü dolayısıyla, Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Üniversitesi Temsilciliği tarafından, ‘Geleneklerimizi yaşıyor ve yaşatıyoruz’ sloganı kapsamında yaklaşık bin kişiye aşure ikram edildi.

Öğretim Görevlisi Adil Öztekin’in Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Ünverdi de Aşure Günü’nün önemiyle ilgili bilgi verdi. Aşure Duası ile devam eden etkinlikte konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, aşure geleneğinin yaşamasına vesile oldukları için Eğitim Bir-Sen Gaziantep Üniversitesi Temsilciliği yetkililerine teşekkür etti. Gür,“Sendikamızın gerçekleştirdiği bu etkinlik, öğrencilerimizin hem bu kültürü görmelerini, hem de Muharrem Ayı’nı hafızada tutmaları bakımından çok önemli. Aşurenin birleştirici bir rolünün olduğunu biliyoruz. Aşurenin içinde her rengin tadı olacak. Ama hepsinin toplamda da bir lezzeti olacak” dedi.

Eğitim Bir-Sen Gaziantep Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Habip Özkan ise açılış konuşmasında aşurenin birlik beraberlik, kardeşliğin simgesi olduğunu belirtti. Etkinliğe, GAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şehmus Demir ve Prof. Dr. Metin Bedir, Genel Sekreter Vekili Nuh Okumuş, Memur Sen Gaziantep Başkanı Ahmet Gök ile yönetim kurulu üyeleri,akademisyenler, öğrenciler ve üniversite çalışanları katıldı. Etkinlikte yaklaşık bin kişiye, Rektör Gür ve sendika yetkilileri tarafından aşure dağıtıldı.