Eğitim araçları kişiye özel olacak

Mümkünse öğrenciyi her gün aynı velinin bırakması ve alması sağlanacak, büyükanne-büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya hastalığı olanlar, öğrencileri, bırakıp almayacak. Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulacak ve maske takılacak. Sınıfl arda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı değil çapraz oturma şeklinde olacak. Temaslı takibi için sınıfl arda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanacak. Kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak ve öğrenciler arası malzeme alışverişi olmayacak. Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlenecek. Yemekhanede öğrencilerin kumanya şeklinde, sınıfl arda aynı grup içinde yemek yemesi sağlanacak. Masada yeme ve içme dışında maske takılacak, açık büfe yemek servisi verilmeyecek.