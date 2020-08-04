Eğer doğruysa CHP’de yer yerinden oynar! Cumhuriyet yazarından Muharrem İnce’ye ilişkin bomba sözler

Habertürk’te yayınlanan bir programda CHP’li Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağına dair iddia tartışıldı. Yayınlanan canlı yayın programında konuşan Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, konu hakkında Muharrem İnce’den bir açıklama gelmediğini söyledi.

‘İnce bilerek haber yaptırdı’

“Bir yakını tarafından aktarılan sözler var sadece” diyen Bursalı, “Temel gerekçelerini bizde yeni öğreniyoruz. Muharrem İnce bence bunu bir kamuoyu yoklaması oluşturmak için yaptı. Bence kendisi çıkıp bunu açıklamalıydı. Ama o kendi arkadaşına yaptırdı. Acaba CHP’liler ne düşünecek onu öğrenmek için Muharrem İnce parti kuracağına dair bir haber yaptırdı. Gerçekten de bunun sadece doğrulanması gereken bir bilgi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ortaya çıkarsa belki bundan vazgeçebilir. Eğer bir destek bulamazsa partisinin seçmen tabanı kim olacak esas olarak burada acaba bu seçmen kitlesi Muharrem İnce ye evet der mi?” şeklinde konuştu.