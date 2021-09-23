Eğer doğruysa biletini de bedava kesin! Tacizci Celal Şengör'den sevindiren Türkiye kararı

Dışkısını yediğini itiraf ederek mide bulandıran ve daha birçok skandalla gündemden düşmeyen ateist profesör Celal Şengör, bu kez de bir bayan öğrencisini taciz ettiğini söledi. Şengör, öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat attığını meziyetmiş gibi anlattı.

Bir yayında konuşan Celal Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü." diyerek izleyenleri de dehşete düşürdü!

Celal Şengör'ün rezil sözlerinin ardından sosyal medya ayağa kalktı.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, tacizci Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"Kendini Kapıkule’de bulmak zorunda kalır"

Celal Şengör'ün kepazeliği köşesine taşıyan Ahmet Hakan "Türkiye’de artık durmayacakmış. Bilimsel çalışmalarını yurtdışında yapmaya karar vermiş." dedi.

Hakan yazısının devamında ise "Celal Şengör'ün Batı'da barınması imkansızdır" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki tacizci Celal Şengör ile ilgili kısım:

CELAL Şengör’le ilgili iki bilgi dolaşıyor ortalıkta:

BİR: Öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atmasını normal görüyormuş, buradan taciz sonucu çıkmazmış.

İKİ: Türkiye’de artık durmayacakmış. Bilimsel çalışmalarını yurtdışında yapmaya karar vermiş.

Size bir şey söyleyeyim mi:

Normal şartlarda Celal Şengör gibi birinin, Batı üniversitelerinde barınması, tutunması mümkün değildir.

Çünkü Batı’da...

Öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atan ve bunu normal bir davranış olarak gören bir üniversite hocasını, anasından doğduğuna öyle bir pişman ederler ki...

Kendisini “Yandım Allah” diyerek Kapıkule’de bulmak zorunda kalır.