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Avrupa Avrupa’da hayat durmak üzere DSÖ uyardı, 7 günde 1300 kişi öldü
Avrupa

Avrupa’da hayat durmak üzere DSÖ uyardı, 7 günde 1300 kişi öldü

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Avrupa’da hayat durmak üzere DSÖ uyardı, 7 günde 1300 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 

Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Avrupa'nın küresel ortalamanın iki katı hızla, dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğunu belirten Ghebreyesus, "Şu anda 150 milyon insan aşırı sıcaklara maruz kalıyor, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, okullar kapatıldı, elektrik şebekeleri çökmeye başladı." bilgisini paylaştı.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle daha önce "nesilde bir kez görülen" sıcak hava dalgalarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkati çeken Ghebreyesus, bu konuda daha önce de uyarılarda bulunduklarını bildirdi.

Ghebreyesus, "Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklara bağlı 1300'den fazla ölüm kayıtlara geçti. Sıcaklık stresi, genellikle 'sessiz katil' olarak adlandırılır ve Avrupa'daki evler, iş yerleri ve okullar, bu sıcaklıklara göre inşa edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün, üye devletleri ve ortaklarıyla birlikte, hazırlık, önleme ve daha güçlü sağlık sistemi yanıtlarına odaklanarak aşırı sıcaklığın oluşturduğu sağlık tehditlerini ele almak için çalıştığını vurgulayan Ghebreyesus, "Özellikle iklim değişikliğine karşı sağlığı korumaya yönelik daha geniş gündemin bir parçası olarak, Avrupa ülkelerini sıcaklık sağlığı eylem planlarını uygulamaya teşvik ediyoruz." bilgisini verdi.

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