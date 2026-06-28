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Annesi kumandayı yüksek sesle istedi diye… Kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi, mahalle ayaklandı

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IHA Giriş Tarihi:

Annesi kumandayı yüksek sesle istedi diye… Kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi, mahalle ayaklandı

Antalya'da annesiyle televizyon kumandası isteme konusunda tartışan bir şahıs kendisini odasına kapatarak evi tutuşturdu. Oğlu tarafından darp edilen ve evi yakılan anne ise oğlunun tedavi edilmesi için yetkililerden yardım isterken mahalleli ise genci mahallelerinde istemediklerini açıkladı.

#1
Foto - Annesi kumandayı yüksek sesle istedi diye… Kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi, mahalle ayaklandı

Saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2247 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Batuhan M. D. (27), annesi İkbal Kaçar ile televizyon kumandası konusunda yaşadığı tartışma sonrası kendisini odasına kapattı. Gencin annesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler genci odadan çıkması konusunda ikna etmeye çabalarken, Batuhan M. D. kendisini kapattığı odada bulunan dolabı kapının arkasına iterek ekiplerin içeriye girmesini engellemeye çalıştı.

#2
Foto - Annesi kumandayı yüksek sesle istedi diye… Kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi, mahalle ayaklandı

Kısa sürede sonra odadan dumanların çıktığını gören polis ekipleri adrese itfaiye ve sağlık ekipleri talep etti. Bu sırada daireden çıkan dumanları fark eden apartman sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. Adrese gelen ekipler kapıyı kırarak gencin bulunduğu odaya girdi. Dumanlar içindeki odadan genci itfaiye ve polis ekipleri dışarı çıkartırken, kısa süreli müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. İtfaiye ekipleri dairede duman tahliyesi yaparken, kendisini odaya kilitleyerek dumandan etkilenen genç ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#3
Foto - Annesi kumandayı yüksek sesle istedi diye… Kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi, mahalle ayaklandı

Gencin daha öncede benzer bir olay yaşadığını söyleyen apartman sakinleri aileye tepki göstererek, Batuhan M. D.'y görmek istemediklerini söyledi. Oğlunun psikolojik sıkıntıları olduğunu belirten Batuhan M. D.'nin annesi İkbal Kaçar, "Uzun zamandır tedavi görüyor. Bu tip krizler geçiriyor arada. Dün bir kumanda istedim, birkaç kere seslendim. Cevap vermeyince sesimi yükselttim. ‘Annem bana sesini yükseltti' diye atak geçirmiş. Kafasında kuruyor. Ben gelince kapıyı açmadı. Polisleri arayınca olay büyüdü. Kendisini odaya kilitledi. Dolabı kapının önüne indirince kendisi de çıkamadı. Elinde sigara vardı, düşürdü mü ne yaptı bilmiyorum. Ama kendisi de içerde cayır cayır yanacaktı memurlar kurtarmasaydı" dedi.

#4
Foto - Annesi kumandayı yüksek sesle istedi diye… Kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi, mahalle ayaklandı

Polis ekiplerinin dumanları fark edince hemen itfaiyeye haber verdiğini söyleyen Kaçar, "Şimdi hastanede, bu tip çocukların hastaneye yatırılmasını ve tedavi edilmedikleri sürece çıkarılmamasını istiyorum. Birçok yere müracaat ettim ama bir destek alamadım. Oğlumla ilgili kurumlardan yardım istedim ama kimse yardım etmiyor. Götürüyorlar bir süre tutuyorlar, sonra bırakıyorlar. Uzaklaştırma kararı aldırıyorum, birkaç gün sonra tekrar geliyor. Olay çıkartıyor. Bu şekilde kriz geçiren insanların hastaneye yatırılması gerekiyor. Psikiyatri servisinde yatırılıp tedavi edilmesi gerekiyor. Apartmandakiler Batuhan'ı istemiyorlar. Oğlumu istemiyorlar, haklılar da. Daha önce de bir olay oldu. Ondan sonra bir daha böyle bir şey olmayacak dedik. Kendisi de söz vermişti ama sözünü tutmadı. Sonuçlarına katlanacak, ben de şikayetçiyim zaten" ifadelerini kullandı.

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