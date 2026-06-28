Annesi kumandayı yüksek sesle istedi diye… Kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi, mahalle ayaklandı

Polis ekiplerinin dumanları fark edince hemen itfaiyeye haber verdiğini söyleyen Kaçar, "Şimdi hastanede, bu tip çocukların hastaneye yatırılmasını ve tedavi edilmedikleri sürece çıkarılmamasını istiyorum. Birçok yere müracaat ettim ama bir destek alamadım. Oğlumla ilgili kurumlardan yardım istedim ama kimse yardım etmiyor. Götürüyorlar bir süre tutuyorlar, sonra bırakıyorlar. Uzaklaştırma kararı aldırıyorum, birkaç gün sonra tekrar geliyor. Olay çıkartıyor. Bu şekilde kriz geçiren insanların hastaneye yatırılması gerekiyor. Psikiyatri servisinde yatırılıp tedavi edilmesi gerekiyor. Apartmandakiler Batuhan'ı istemiyorlar. Oğlumu istemiyorlar, haklılar da. Daha önce de bir olay oldu. Ondan sonra bir daha böyle bir şey olmayacak dedik. Kendisi de söz vermişti ama sözünü tutmadı. Sonuçlarına katlanacak, ben de şikayetçiyim zaten" ifadelerini kullandı.