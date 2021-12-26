Eğer bu sözler doğruysa korkunç bir şey! ‘M. Kemal dininizi değiştirin derse…’

Solak camianın son dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hedef alan girişimleri akıllara Cumhuriyet tarihinde yaşananları getiriyor.

Hasan Ünder’in 2004 yılında İletişim Yayınları’ndan çıkan “Atatürk İmgesinin Siyasal Yaşamdaki Rolü” adlı kitabındaki bazı iddialar Türkiye’nin nasıl süreçlerden geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

“Dininizi değiştirin derse tereddüt etmeyin”

Kitapta aktarılan bilgilere göre Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi’nin, şapka kanunu nedeniyle şapka takmaya zorlanan din adamlarının Mustafa Kemal’i kendilerine şikayet etmesi üzerine sarf ettiği sözler akıllara durgunluk getirir cinsten.

Börekçi’nin şapka dayatmasını kabul etmeyerek Mustafa Kemal’den dert yanan din adamlarına “Efendiler, onun (M.Kemal’in) her yaptığı doğrudur. Eğer dininizi değiştirin derse; tereddüt etmeyin, onda da bir hikmet vardır.” cevabını verdiği bilgisi aktarıldı.

Börekçi’nin verdiği iddia edilen bu akıl almaz cevap “Eğer doğruysa korkunç. Eğer doğruysa şimdi nasıl hesabını veriyor?” yorumlarına neden oldu.