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Ege'nin yaş meyve sebze ihracatı yüzde 35 yükseldi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, birlik olarak ocak - ağustos döneminde taze meyve sebze ihracatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 yükselerek 115 milyon dolar, meyve sebze mamulleri ihracatlarının ise yüzde 7 artışla 374 milyon dolara çıktığını açıkladı.

14 Eylül 2018 Cuma 10:38
Ege'nin yaş meyve sebze ihracatı yüzde 35 yükseldi

Uçak, Seferihisar'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye genelinde taze meyve sebze ihracatının ocak - ağustos döneminde 1,4 milyar dolar, meyve sebze mamulleri ihracatının ise 1 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin dünyanın 70 ülkesine taze meyve sebze ihraç ettiğini belirten Uçak, "Bizim de birlik olarak ocak - ağustos döneminde taze meyve sebze ihracatımız geçen yıla göre yüzde 35 artarak 115 milyon dolar, meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 7'lik artışla 374 milyon olarak gerçekleşti. Bu rakamların hak ettiği seviyelere ulaşması için canla başla çalışıyoruz." dedi.

Uçak, yaş meyve sebze ihracatının artması için yeni pazar arayışlarına devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yaş meyve sebze ürünlerinin uzak pazarlara ulaşması için hava kargo konusunda çalışmalar yaptık. İhracatımızı artırmaya yönelik uluslararası çalışmalarımız da son hızıyla devam ediyor. Geçen hafta Hong Kong'da gerçekleşen bölgenin en önemli fuarından arkadaşlarımız yeni döndüler, önümüzdeki dönemlerde sektörümüzü Rusya, Çin, Fransa ve Almanya’da katılacağımız fuarlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 10:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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