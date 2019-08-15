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Ege’nin şampiyon boğaları Artvin’de yoğun ilgiyle karşılandı

Artvin’in Kafkasör Yaylası’nda gerçekleştirilecek olan Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası öncesi Muğla ve Aydın’dan TIR’larla gelen 8 boğa, Artvin’de büyük ilgiyle karşılandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
Ege’nin şampiyon boğaları Artvin’de yoğun ilgiyle karşılandı

Artvin’in Kafkasör Yaylası’nda gerçekleştirilecek olan Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası öncesi Muğla ve Aydın’dan TIR’larla gelen 8 boğa, Artvin’de büyük ilgiyle karşılandı.


Kafkasör Yaylası’nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen boğalar bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası’nda arenaya çıkacak. Güreşlere katılmak üzere Muğla ve Aydın 2 TIR’la yola çıkan 8 boğa, 25 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek olan güreşler öncesi Artvin’e ulaştı. 2 gün süren yolculuğun ardından kente ulaşan boğalar, akşam saatlerinde Artvin Valiliği önünde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Güreşecekleri ortama uyum sağlamaları için 10 gün önceden kentte kapma girecek olan ’Kırcı’, ’Ertuğrul’, ’Yıldırım’, ’Demir Yankow’, ’ Jetfadıl’, ’ Yeryaran’, ’Paşa’ ve ’Aslan’ adlı boğalar karşılamada yöre halkından da yoğun ilgi gördü.



56 Boğa kozlarını paylaşacak


Kafkasör yaylasında bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonasına Muğla, Aydın, İstanbul, Rize, Artvin, Erzurum illerinden 56 boğa 11 kategoride mücadele edecek.Valilik kupa güreşinde de karşı karşıya gelecek Muğla’dan gelen Ferit Kırmızı ve Ali Gökçe’ye ait‘Kırcı’ adlı 950 kiloluk boğa ile Artvin’den Kenan Köse’ye ait 950 kilogramlık ’Aslan’ isimli boğalar Kafkasör Yaylasında Türkiye Şampiyonu’nu belirleyecek.


Organizatör ve programın sunucusu Şakir Kara 25 yıldır boğa güreşleriyle yakından ilgilendiğini ve pek çok festivalde yer aldığını söyledi. Boğa güreşlerinin Artvin’de 2 yüz yıllık bir gelenek olduğunu kaydeden Kara, kentin bu gelenek ve Kültürünü Türkiye’nin tamamına tanıtmak amacıyla 3 yıldır Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası adı altında organizasyonlar yaptıklarını söyledi.


Kara, “Türkiye şampiyonası kapsamında bu işin içinde olan Aydın, İzmir, Muğla’daki arkadaşlarımızla kurduğumuz diyalogla kültürü bir araya getirip, insanları kaynaştırarak Karadeniz’den Ege’ye köprü kurmak istedik. Hem Ege’nin hem Artvin’in insanı bu işe sahip çıktı. Kafkasör adını boğa güreşleriyle bir dünya markası. Bizde bu markaya bir şeyler katmak amacıyla çaba gösteriyoruz.Amacımız Artvin’in tanıtımına turizmine katkı sağlamak” dedi.


Karşılama programının ardından Ege’den gelen boğalar kampa girmek üzere Kafkasör yaylasına götürüldü.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
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