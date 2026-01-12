Ege’nin iki yakasında diplomasi trafiği: Bakan Fidan’dan Yunan mevkidaşına kritik telefon
Ankara ve Atina hattında diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmede hem ikili süreçleri hem de bölgedeki sıcak gelişmeleri masaya yatırdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
