Ege’nin iki yakasında diplomasi trafiği: Bakan Fidan’dan Yunan mevkidaşına kritik telefon

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.