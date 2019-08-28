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Ege'nin iki yakası festivalde buluşacak

Çeşme'de 25 yıl aradan sonra düzenlenecek festivalde "Ege'nin İki Yakası" temasıyla Türkiye-Yunanistan buluşması yaşanacak

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:21
Ege'nin iki yakası festivalde buluşacak

İZMİR (AA) - İzmir'de 25 yıl aradan sonra yeniden organize edilen Çeşme Festivali, Türkiye ve Yunanistan'dan sanatçıların katılacağı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Çeşme'nin turizmde adını duyurmaya başladığı 1980'lı yıllarda düzenlenmeye başlanan ve dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı Çeşme Festivali, 1994 yılında kapılarını kapatmasından 25 yıl sonra yeniden organize ediliyor.

Festival kapsamında, bu yıl 18-22 Eylül'de Ilıca, Alaçatı, Ildırı, Çiftlikköy, Reisdere gibi ilçenin farklı köşelerinde "Ege'nin İki Yakası" temasıyla etkinlikler düzenlenecek.

Festivalle ilgili Yunanistan'dan gelen sanatçıların katılımıyla Çeşme'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Ekrem Oran, festivalin ilçenin kültür tarihinde özel bir önemi olduğunu, kendisinin de gençliğinde festivalde rehber olarak görev aldığını aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Turistik Otelciler Birliği, Çeşme Esnaf Odası ve Alaçatı Turizm Derneğinin katkılarıyla düzenlenen festivalde Türk ve Yunan sanat dünyasından önemli isimleri ağırlayacaklarını belirten Oran, tüm konser ve etkinliklerin ücretsiz olacağını söyledi.

Oran, festival kapsamında Hüsnü Şenlendirici, Yeni Türkü, Cafe Aman İstanbul, Şinadika ve Kırıka, Yunanistan'dan da Eleftheria Arvanitaki, Solon Lekkas'ın sahne alacağını, ünlü şeflerin yemek atölyeleri düzenleyeceğini dile getirdi.

Sunay Akın ile Ege Türküleri, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin Zorba gösterilerinin de sanatseverlerle buluşacağını vurgulayan Oran, "Her yıl genişleyerek büyüyeceğine inandığımız bu festival ile Çeşme Yarımadası'nda tarih, dans, müzik, kültür ve yemek buluşmalarına ev sahipliği yapacak, farklı temalar ile her yıl dünyanın dört bir köşesine dostluk köprüleri kuracağız." dedi.

Festivalde sahne alacak bazı Yunan sanatçılar da tanıtım toplantısında mini bir konser sundu.


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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:21
  1. Çeşme Festivali
  2. Ekrem Oran
  3. festival

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