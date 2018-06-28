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Egemen Bağış'tan seçim sonuçlarına ilk yorum

Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 senedir iktidarda olduğu halde popülaritesini sürdürmesini büyük bir başarı olarak nitelendirdi.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:00
Egemen Bağış'tan seçim sonuçlarına ilk yorum

AB eski Bakanı Egemen Bağış 2018 seçim sonuçlarını değerlendirdi. Uluslarası Balkan Haber Ajansı'na konuşan Bağış, seçim sonuçlarının beklediği gibi olduğunu söyledi.
 
Bağış'a göre, Erdoğan, halkı ve halkın isteklerini iyi anlıyor. Seçim sonuçları da Batı’ya; halk ve Erdoğan'ın birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu mesajını verdi.

Bağış, seçim başarısını Erdoğan'ın kişisel başarısı olarak değerlendirdi.  Belediye başkanı seçildiğinden bu yana yüzdelerini gittikçe arttırdığının altını çizdi.

16 senedir iktidarda olduğu halde popülaritesini sürdürmesini büyük bir başarı olarak nitelendirdi. 

Bağış, komşu Yunanistan'la ilişkilerle ilgili de konuştu. Yunanistan'ın FETÖ üyesi teröristleri Türkiye'ye teslim etmesinin ilişkilerde yeni bir dönem başlatacağını savundu.

Orada da darbeler yaşandığı için Türkiye'yi anlamaları gerektiğini vurgulayan Bağış, Yunanistan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sorumlularını korumasını eleştirdi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 14:00
  1. Egemen Bağış
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. 24 haziran seçimleri
  4. FETÖ
  5. Yunanistan

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  • VeliVeli15 sa önce
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