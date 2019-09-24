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Egemen Bağış'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap: Beni ilgilendirmiyor

Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Egemen Bağış, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "Sen asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin" sözlerine cevap verdi.

24 Eylül 2019 Salı 11:11
Egemen Bağış'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap: Beni ilgilendirmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Egemen Bağış, bu atamanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin' açıklamasına yönelik, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile oraya gidip, görevimi yapacağım" dedi.

"NE DEDİĞİ BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Batı Platformu toplantısına katılan Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmasını değerlendirerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun atama sonrası yaptığı açıklamaya yönelik konuştu. Bağış, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile oraya gidip, görevimi yapacağım" diye konuştu.

"MİLLETİMİN HİZMETKARI OLACAĞIM"

Atamadan ötürü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür eden Bağış, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı; bu ülkede yıllarca siyasette, akademik çevrelerde ve özel sektörde hizmet vermiş bir vatansever olarak her zaman olduğu gibi milletimin hizmetkarı, devletimin oradaki bayraktarı olmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Çek Cumhuriyeti ile ilgili hedeflerini anlatan Bağış, "2013’te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 5 milyar dolar ikili ticaret hedefi vardı, şu anda 3.6 milyar dolara ulaşıldı. 5 milyar dolarlık hedefi bir an önce yakalamak için Türkiye'de ekonomi alanında faaliyet gösteren kurumlarla iş birliği yaparak rakamı yükseltmeye çalışacağız" diye konuştu.

"TURİZM POTANSİYELİMİZİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Türk öğrencilerinin Erasmus programı kapsamında ilk tercih ettikleri ülkenin Çek Cumhuriyeti olduğunu söyleyen Bağış, "Bu bizim için çok çok anlamlı. Onların da en çok seyahat ettiği ülkelerden bir tanesi Türkiye. Yani turizm potansiyelimizi arttırmak için de çok ciddi çalışmalar ortaya koyacağız. Bugüne kadar yapılan bütün çalışmaların üzerine yenilerini ekleyerek elimizden gelen her türlü hizmeti de vermeye çalışacağız" dedi

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 11:11
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. egemen bağış
  4. Recep tayyip erdoğan
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