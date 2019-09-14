Egemen Bağış: Türkiye'ye uyguladığı ayrımcılık AB'ye zarar veriyor

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

YES Forumu’nun ilk gününde ‘Avrupa’nın Geleceği’ adlı panele konuşmacı olarak katılan Bağış, ‘Türkiye’de demokrasi ihlalleri olduğunu’ söyleyen Almanya’nın Avrupa Parlamentosu üyesi Michael Gahler’e tepki gösterdi. Forumda yaşananları yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Egemen Bağış, Avrupa’nın artık Türkiye’ye ayrımcılık uygulamaktan vazgeçmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’ye iftira eden AP üyesi Gahler’e, Egemen Bağış, sert cevap verdi!

Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci ile ilgili konunun ele alındığı bölümde konuşan Almanya’nın Avrupa Parlamentosu üyesi Michael Gahler, Türkiye’de muhalefet ve medyanın baskı altında olduğunu ileri sürerek “Bu Türkiye, Avrupa’ya yaklaşan bir Türkiye değil. Bunlar onu Avrupa’dan ayırıyor. Bu bizim suçumuz değil” dedi. Gahler’in Türkiye’ye yönelik sözleri üzerine konuşan Egemen Bağış, “Türkiye demokratik bir ülkedir. Demokrasilerde bazı şeyler yaşanabilir. Örneğin sizin ülkenizde, bir terör örgütünün bütün üyelerinin, ansızın cezaevi hücresinde intihar etmeye karar vermesi gibi. Böyle şeyler oluyor” sözleriyle demokrasi ve müttefiklik dersi verdi.

Erdoğan’ı eleştiren siyasetçiye sert tepki gösterdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Alman siyasetçiye sert tepki gösteren Bağış “geçmişte Schroeder, Chiraq, Blair gibi akil liderler Türkiye dahil tüm aday ülkeleri AB zirvelerine davet ederek diyalog kanallarını açık tutardı. Ancak bu ortamı yok edenler Türkiye ile direk temas kuracaklarına Türkiye karşıtı grupların ve FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin temsilcilerinin iftiraları ile ülkemize haksız eleştiriler getiriyor” dedi.

"AB, Türkiye nüfusunun Müslüman olmasından dolayı engeller çıkarıyor"

Avrupa Birliği’nin hiç bir zaman itiraf etmese de Türkiye’ye nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olmasından dolayı akla hayale gelmeyecek engeller çıkardığını vurgulayan Bağış “Türkiye’nin AB süreci Guinnes Rekorlar kitabında yer almalıdır çünkü hiç bir ülke uluslararası bir örgüte üye olmak için bu kadar sabır göstermemiştir” şeklinde konuştu.

"Bu konuları tartışmalı ve çözüm bulmalıyız"

Türkiye’nin ‘demokrasisini güçlendirmeye çalıştığını’ hatırlatan Egemen Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat şunu size hatırlatmak zorundayım, biz terörizm konusunda farklı sorunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. 250 vatandaşımızın hayatını kaybettiği darbe girişimini yaşadık. Fakat, Avrupalı müttefiklerimizden gerekli desteği görmedik. Teröristlerce 11 kere bombalanan meclisimizi, ancak üç hafta sonra Avrupalı bir bakan ziyaret etti. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Ama eğer Rusya ile bile diyalog kurmaktan yanaysanız, müzakere yürütülen bir aday ülke ile daha iyi bir diyaloğa sahip olmalısınız. Bu konuları tartışmalı ve çözüm bulmalıyız.

"Türkiye’ye ayrımcılık uygulanıyor!"

AB’nin kurulduğu günden beri hiçbir üye ülkesinin bir diğerine tek bir kurşun dahi sıkmadığını anımsatan Bağış Avrupa Birliğini insanlık tarihinin en önemli barış projesi olarak gördüğünü ancak Türkiye’ye uygulanan ayrımcılığın Avrupa’nın çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı.