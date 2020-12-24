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Ekonomi Egeli ihracatçıların 2021 hedefi 15 milyar dolarlık dış satım
Ekonomi

Egeli ihracatçıların 2021 hedefi 15 milyar dolarlık dış satım

Yeniakit Publisher
2020-12-24 09:30:06 -
Egeli ihracatçıların 2021 hedefi 15 milyar dolarlık dış satım

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2021'de 15 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, birlik olarak 2020'yi "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada ekonomik hedeflerin gerisinde kalındığına işaret eden Eskinazi, küresel ekonomide yüzde 4'lük küçülme beklendiğini, Türkiye'nin de en iyimser senaryoyla 2020'yi binde 3'lük büyümeyle kapatabileceğini ifade etti.

Ortam olumsuz olmasına rağmen ihracatçılar olarak umutsuzluğa düşmediklerini vurgulayan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Her türlü olumsuzluğa rağmen 2020 yılında Ege İhracatçı Birliklerine üye 8 bin ihracatçımızla 216 ülkeye 13 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Kovid-19 aşısının bulunmuş olması ve uygulanmaya başlaması 2021 ile ilgili umutlarımızı artırıyor. Aşının etkisiyle Kovid-19 virüsünün kontrol altına alınmasını, ekonomik göstergelerin insanlığın yüzünü güldürecek şekilde düzelmesini diliyoruz. 2021'de de 8 bini aşan ihracatçımızla 82 yıldır yaptığımız gibi üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz. 2020 yılı için belirlediğimiz, pandemi nedeniyle ötelemek durumunda kaldığımız 15 milyar dolar ihracat hedefine 2021 yılında ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız."

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