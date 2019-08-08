Ege'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı
Ege Denizi'nde kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.08 Ağustos 2019 Perşembe 11:14
Sahil Güvenlik Komutanlığı botu Enez sahilinin Boztepe Burnu batısında lastik bot hareketliliği tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki5'i kadın, 5'i çocuk 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Göçmenler,sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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