Ege'de tehlikeli anlar! Dünyanın en zehirli kertenkelesi yüzerek kıyıya geldi
Ege Sahili’nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü.
Ege Sahili'nde, dünyanın en zehirli kertenkele türlerinden biri olan yeşil Komodo ejderinin görüldüğü anlara ait video sosyal medyada paylaşıldı.
Video, bölgedeki vatandaşlar arasında endişeye neden olurken, yetkililer durumu araştırmak üzere harekete geçti. Bu türün Türkiye'de doğal olarak bulunmaması, olayın dikkat çekici olmasına yol açtı.
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