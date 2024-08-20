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Sosyal Medya Ege'de tehlikeli anlar! Dünyanın en zehirli kertenkelesi yüzerek kıyıya geldi
Sosyal Medya

Ege'de tehlikeli anlar! Dünyanın en zehirli kertenkelesi yüzerek kıyıya geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-20 18:12:00 -

Ege Sahili’nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü.

Ege Sahili'nde, dünyanın en zehirli kertenkele türlerinden biri olan yeşil Komodo ejderinin görüldüğü anlara ait video sosyal medyada paylaşıldı.

Video, bölgedeki vatandaşlar arasında endişeye neden olurken, yetkililer durumu araştırmak üzere harekete geçti. Bu türün Türkiye'de doğal olarak bulunmaması, olayın dikkat çekici olmasına yol açtı.

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Yorumlar

Gurbetçi

Leguan bunun ismi ne compdosu lan ????????????????
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