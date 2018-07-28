Ege'de operasyon! Böyle enselendiler

Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk operasyonda Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik uçağı tarafından Kuşadası Körfezi Davutlar açıklarında lastik bir bot içerisinde kaçakgöçmenler tespit edildi. Sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 15’i Afganistan ve 11’i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 26 kaçak göçmen yakalandı. Sahil güvenlik ekiplerinin yine Davutlar açıklarında gerçekleştirdiği ikinci operasyonda da lastik bot ile kaçmaya çalışan 18 Filistin uyruklu kaçak göçmen ile göçmenlerin yasa dışı yollardan kaçışına yardımcı olan Türk uyruklu bir insan kaçakçısı ele geçirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin iki operasyonda ele geçirdiği 11’i çocuk, 6’sı kadın toplam 44 kaçak göçmen sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edilirken, Türk vatandaşı insan kaçakçısı ise göçmen kaçakçılığı suçundan adliye sevk edildi.