Ege'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den açıklama
Ege'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
İzmir Valisi'nden açıklama
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi.
Seferihisar Belediye Başkanı konuştu
CNN TÜRK canlı yayınına telefonla bağlanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Olumsuz haberler gelmedi, sarsıntılar devam ediyor" ifadelerini kullandı.