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Gündem Ege'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den açıklama
Gündem

Ege'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den açıklama

Ege'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:27:00 - 2020-10-30 15:27:48
Ege'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

İzmir Valisi'nden açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı konuştu

CNN TÜRK canlı yayınına telefonla bağlanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Olumsuz haberler gelmedi, sarsıntılar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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