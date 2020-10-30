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Gündem Ege'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bilançoyu açıkladı
Gündem

Ege'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bilançoyu açıkladı

Ege'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bilançoyu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:36:00 - 2020-10-30 15:49:43
Ege'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bilançoyu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Bakan Soylu: 6 binanın yıkılma ihbarı geldi

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi

Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir

Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir

Geçmiş olsun"

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