Ege'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ege'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Erdoğan'dan ilk açıklama:
Konuyla ilgili ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı.
"İzmir’de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik"