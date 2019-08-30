Ege'de korkutan deprem! İzmir'de hissedildi Ege Denizi'nde, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinden hissedildi.

Ege Denizi'nde saat 18.38'de AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem, Kuşadası'na 21.04 km mesafede meydana geldi. Sarsıntı İzmir ve çevresinde de hissedildi.

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