Yerel Ege'de kaçış operasyonu nefes kesti! Ayvacık açıklarında lastik bot kıskıvrak yakalandı
Ege'de kaçış operasyonu nefes kesti! Ayvacık açıklarında lastik bot kıskıvrak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, karanlık suları fırsat bilerek yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir grubu tespit etti.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Bozcaada ilçesi Beylik-Ayana mevkii yakınlarında aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında karar verildi! İşte şimdi yandı

Suudi Arabistan’dan Netanyahu’ya bomba tepki! "Zihinsel olarak dengesiz bir katil, bir psikopat, cinayet ve toplu imha saplantısı olan biri"

Çaycılıktan memurluğa! Muhittin Böcek’in metresinin jet yükselişi

