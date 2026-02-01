Ege'de kaçış operasyonu nefes kesti! Ayvacık açıklarında lastik bot kıskıvrak yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, karanlık suları fırsat bilerek yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir grubu tespit etti.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
Bozcaada ilçesi Beylik-Ayana mevkii yakınlarında aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.
