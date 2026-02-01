  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem "ABD liderleri aşağılık birer pisliktir" Rick Wiles'tan ABD Yönetimine Şok Suçlamalar: "Siyasetçiler Sapkınlık Bataklığında, İpler MOSSAD’ın Elinde!"
Gündem

"ABD liderleri aşağılık birer pisliktir" Rick Wiles'tan ABD Yönetimine Şok Suçlamalar: "Siyasetçiler Sapkınlık Bataklığında, İpler MOSSAD’ın Elinde!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

ABD merkezli TruNews kanalının kurucusu ve Flowing Streams Kilisesi papazı Rick Wiles, Amerikan siyasetini ve bürokrasini sarsacak zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Wiles, ABD'deki karar mekanizmalarının "Küresel bir çete" tarafından esir alındığını iddia ederek, kirli bir şantaj ağının detaylarını ifşa etti.

Konuşmasında ABD'li siyasetçilere yönelik ağır ifadeler kullanan Wiles, ülkenin en üst düzey kurumlarının çürüdüğünü savundu.

"Liderlerimiz Aşağılık Birer Pisliktir"

Wiles, "Liderlerimiz küçük yaştaki kızlara tecavüz eden aşağılık pisliklerdir. Bu yüzden YAHUDİLER ABD'yi istedikleri gibi parmaklarında oynatabiliyorlar. Bu ülkede yaşanan gerçek budur!" diyerek tepkisini dile getirdi.

MOSSAD ve Şantaj Ağı İddiası

Wiles, ABD bürokrasisinin İSRAİL lehine çalışmaya zorlandığını belirterek, MOSSAD’ın bu süreçteki rolüne dikkat çekti:

"Amerikalı politikacılar, küçük çocuklara tecavüz ederken MOSSAD tarafından videoya kaydediliyor. İSRAİL bu görüntüleri kullanarak bürokrasiye şantaj yapıyor. Her şey İSRAİL’in çıkarları için kurgulanmış durumda."

"Tüm Kurumlar Yolsuzluğa Batmış!"

ABD’deki adalet ve güvenlik sisteminin de bu kirli düzenin bir parçası olduğunu öne süren Wiles; FBI, Yüksek Mahkeme ve Adalet Bakanlığı’nın tamamen yozlaştığını savundu. Tanrı’dan uzaklaşıldığı için ülkenin felakete sürüklendiğini söyleyen Wiles, "KABALA inancına sahip YAHUDİLERİN ulusu kirletmesine izin verdik. Tanrı, dönüştüğümüz bu iğrençlik yüzünden bu ülkeyi yok etmeli!" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

1


Yorumlar

Emir Timur

Sosyal medyada epstein olayı dosyaları dökülüyor vay vay vay neler neler İsrail bu ABD yöneticilerine şantaj ile neler yaptırmış olabilir acaba Hollywood dan kimler var ünlülerden ada ünlüler ve dünyaya bunları şöhret gibi sundular dur bakalım neler neler çıkacak kimler kimlerle beraber

Orhan

Bu adamı öldürmezler umarım.

