Ege'de iki ayrı bölgeye operasyon! 147 kişi yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından iki ayrı bölgeye düzenlenen operasyon sonucu 147 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 147 yabancı uyruklu gözetim altına alındı. Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ahmetçealtı ve Sivriceburnu açıklarında iki ayrı bölgeye operasyon düzenledi. Geri gönderme merkezine teslim edildiler "TCSG-61", "KB-4301" ve "TCSG-107" Bot Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan Suriye ve Afganistan uyruklu 147 düzensiz göçmen kıyıya getirildi. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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