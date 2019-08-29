0553 313 94 23

Ege'de iki ayrı bölgeye operasyon! 147 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından iki ayrı bölgeye düzenlenen operasyon sonucu 147 düzensiz göçmen yakalandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
Ege'de iki ayrı bölgeye operasyon! 147 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 147 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ahmetçealtı ve Sivriceburnu açıklarında iki ayrı bölgeye operasyon düzenledi.

Geri gönderme merkezine teslim edildiler

"TCSG-61", "KB-4301" ve "TCSG-107" Bot Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan Suriye ve Afganistan uyruklu 147 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
  1. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi
  2. Yunanistan
  3. Midilli Adası
  4. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  5. düzensiz göçmen
  6. Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi
  7. Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göbeklitepe’den sonra gözler Karahan Tepe’de
    1. Göbeklitepe’den sonra gözler Karahan..
    2. 27 bin ton buğday ithalatında sahte..
    3. Karaman Belediyesinden yeni park yapımı
    4. Sakarya’nın temizliğine hükümlülerden..
    5. Muğla'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    6. Dünyanın en iyi drift pilotları..
    7. Adana’da hükümlüler 45 ton atık topladı
    8. Hükümet harekete geçti! 33 adımlık..
    9. KMÜ, yeni öğrencilerini bekliyor
    10. AİÇÜ’de BESYO sınavları canlı..
    11. Ricardo Quaresma kimdir? Ricardo..
    12. Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
    13. Hanımeli Pazarı’na büyük ilgi
    14. Başkan Bozkurt’un 30 Ağustos mesajı
    15. KONESOB Başkanı Karabacak: "Şanlı..
    16. Bakan Kasapoğlu: “Sonuçlar internet..
    17. Eleşkirt’te memur ve işçiler parke..
    18. TÜRKAV yönetiminden MHP’ye ziyaret
    19. Kütüphane sokağa indi
    20. Golbolde hedef Avrupa şampiyonluğu
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı