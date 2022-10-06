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Yerel Ege'de facia! 16 ölü 15 kayıp var
Yerel

Ege'de facia! 16 ölü 15 kayıp var

Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 16 kişi öldü, 15 kişi de kayboldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 10:35:00 -
Ege'de facia! 16 ölü 15 kayıp var

Midilli Adası açıklarında, düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu, 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, batan teknede yaklaşık 40 düzensiz göçmen bulunuyordu.

Hayatını kaybeden 16 kişinin Afrika kökenli genç kadınlar olduğu bildirilen haberde, kurtarılan 9 düzensiz göçmenin Midilli Devlet Hastanesine götürüldüğü kaydedildi.

Kayıp yaklaşık 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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