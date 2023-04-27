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Aktüel Ege'de deprem! Datça Kaymakamı'ndan açıklama
Aktüel

Ege'de deprem! Datça Kaymakamı'ndan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-04-27 00:04:00 -
Ege'de deprem! Datça Kaymakamı'ndan açıklama

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Datça açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Datça'ya 110 kilometrelik uzaklıktaki depremin, 54 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir sıkıntılı ihbar almadıklarını, olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Öte yandan, deprem Muğla'nın yanı sıra Antalya'da da hissedildi.
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