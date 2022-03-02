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Dünya Ege'de bot batıran Yunanistan'dan Ukrayna kararı
Dünya

Ege'de bot batıran Yunanistan'dan Ukrayna kararı

Ege Denizi'nde Suriyeli mültecilerin botlarını batıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 02:50:00 -
Ege'de bot batıran Yunanistan'dan Ukrayna kararı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın işgali sebebiyle birçok insan ülkelerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'daki savaş ve savaşın Yunanistan üzerindeki etkilerine ilişkin Parlementoda açıklamalarda bulunup, Ukraynalı mülteciler konusuna değindi.

"Ukraynalı mültecileri kabul edeceğiz"

Savaşın yüzbinlerce kişiyi yurdundan ettiğini vurgulayan Miçotakis, "Tüm Avrupa gibi biz de savaştan kaçan mültecileri kabul etmeye hazırız" dedi.

Onlarca sivil toplum kuruluşunun (STK) bugüne dek doğudan gelen mültecilere verdiği desteği hatırlatan Miçotakis, STK'lere Ukrayna'dan gelecek mültecilere de destek vermeleri için çağrıda bulundu.

Miçotakis, stratejik özerkliğin Avrupa'nın güvenliği için önemine değinerek Avrupa ülkeleri arasında savunma alanında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesinin gerekli olduğunu savundu.

Yunanistan'ın, Ukraynalı mültecilere karşı aldığı bu tutum, akıllara Ege'deki mültecilere karşı aldığı sert tavrı getirdi.

Rus gazından bağımsızlık

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarında karşılaşılabilecek olası fiyat artışına da dikkati çeken Miçotakis, Yunanistan'ın ve Avrupa'nın enerji güvenliği için bir an evvel Rus doğalgazından ve genel olarak hidrokarbon enerji kaynaklarından bağımsız olması gerektiğini ileri sürdü.

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