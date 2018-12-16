Ege’de AK Parti’nin ayak sesleri ‘Açtıkları çukurlar mezarları olacak’

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı’ndaki toplu açılış töreninde konuştu. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar 349 milyon lira olan 275 kalem eseri hizmete açacaklarını belirten Erdoğan, “Milli Eğitim Bakanlığımız 7 okulu, TOKİ 126 konutu ve bir ticaret merkezini, Orman Bölge Müdürlüğü 13 ayrı yatırımı tamamladı. Büyükşehir Belediyemiz 135 eseri hizmete sundu” dedi.

İzmir’i de alacağız

AK Parti’nin alameti fabrikasının “hizmet” olduğuna dikkati çeken Erdoğan şöyle devam etti: ”Belediyecilik AK Parti’nin işidir, CHP filan bu işten anlamaz. Ben İstanbul’u kimden aldım? CHP’den aldım. İstanbul’da CHP’den belediyeyi aldığımız zaman İstanbul susuzdu, çöp dağları vardı, hava kirliliği maalesef tavan yapmıştı. O susuzluğun olduğu İstanbul’a 180 kilometreden dağları delerek su getirdik. 2040’a kadar İstanbul’un su sorununu çözdük, biz buyuz. İzmir’de bile susuzluk vardı, İzmir’in su sorununu da biz Devlet Su İşleri olarak çözdük. Baraj yapmak büyükşehir belediyelerinin görevidir ama yapamadılar, biz yaptık ve şimdi inşallah İzmir’i de alacağız, ona hazırlanıyoruz, inşallah bir Denizlili ile de İzmir’i alacağız. Onun için hep birlikte gayret göstereceğiz”

Bay Kemal haberin var mı?

İstanbul’da çöp dağlarının yükseldiğini, Ümraniye Belediyesinde çöp depolama alanında patlama yaşandığını ve 39 vatandaşın öldüğünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: “CHP’li belediyeydi ama hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Herkes bunu unuttu. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bay Kemal, haberin var mı senin bundan? Sen önce bunun hesabını ver. Hava kirliliği almış başını gidiyor, gazeteler maske dağıtıyordu. 50 bin haneye doğalgaz gelmişti. Orada belediye başkanlığım sürecinde 1 milyon 250 bin eve doğal gaz bağlattım. Bir anda İstanbul’un hava kirliliği temize dönüştü. CHP demek çöp demektir, CHP demek susuzluk demektir, CHP demek hava kirliliği demektir, CHP demek yolsuzluk demektir, CHP demek yasaklar demektir. İşte biz bunları kaldırdık, daha iyi olacak şimdi inşallah. Önümüzde iyi günler var. Cumhuriyet tarihimizin tamamında yapılanların 3 katı, 5 katı, 10 katı hizmetler kazandırdık.”

Kol kola geziyorlar

“Türkiye’nin yükselişi herkes tarafından görülüyor ve kabul ediliyor” diyen Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: “Sadece anamuhalefet partisi bu gerçeklere kör, sağır ve lal. Geçmişteki 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart için de tek bir projeleri var, o da AK Parti’ye ve Tayyip Erdoğan’a saldırmak, iftira atmak, çamur atmak. Bunun için terör örgütleriyle işbirliği yapmaktan darbe çığırtkanlığına, ülkede kaos çıkartma çağrısından Türkiye’yi dünyaya şikayet etmeye kadar her türlü rezilliği sergilemekten geri durmuyorlar. Gördün mü, duydun mu? Bak Sincar’a girdik mi, girdik. Uçaklarımız o PKK teröristlerine oraları mezar yaptı mı, yaptı. İftihar etmen lazım. O kol kola gezdiğin terör örgütü mensupları var ya, onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz. Sen kimlerin yanında yer alacağını öğrenemedin. Sen onlarla beraber devam et, biz milletimizle beraber devam ediyoruz.”

Cumhur’un zaferi yakın

Erdoğan şöyle devam etti: “31 Mart’a yine terör örgütüyle koyun koyuna gidiyorlar. Şimdi bunların koalisyonunda ne var, aynı zamanda bir de malum terör örgütünün beslemesi olan parti var. Terör örgütleriyle mücadelemizi Gabar’da, Cudi’de hiç aralık vermeksizin devam ettiriyoruz ve ettireceğiz” Seçime ittifak ile girdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Biz MHP ile bir Cumhur İttifakı oluşturduk ve seçime gidiyoruz. Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var, onun için de Cumhur İttifakı’nı oluşturduk. İnşallah 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın zaferini hep birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Miting tadında açılış

Başkan Erdoğan, Denizli’de 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı’ndaki toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve protokol üyeleri ile açılış kurdelasını kesti.

Yıldırım: Memleket hizmet gördü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye’nin köylerini, ilçelerini, şehirlerini pırıl pırıl yapmak için 16 yıldır çalıştıklarını belirterek, “Türkiye ekonomisine yönelik oluşturulmaya çalışılan kafa karışıklığının en güzel cevabı Denizli’deki bu yatırımlardır, bu hizmetlerdir” dedi. Denizli’deki toplu açılışta konuşan Yıldırım, siyasetin varlık sebebinin “millete hizmet” olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Doğu batı ayrımı yapmadan, kuzey güney ayrımı yapmadan, memleketin her köşesini pırıl pırıl hale getirmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz, çabalıyoruz. AK Parti Hükümetleri iş başına gelmeden önce Türkiye, yol, havaalanı, altyapı bakımından dünyada 39. sıradaydı. 16 yılda yapılan bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, havalimanları, hastaneler, üniversiteler, barajlarla Türkiye, altyapı gelişmişliği bakımından dünyanın 9’uncu ülkesi haline geldi.”