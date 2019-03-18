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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üye ilişkileri ekibi kurdu

Türkiye’ye 2018 yılında 831 milyon dolar döviz kazandıran ve 2019 yılı için 1 milyar 50 milyon dolar ihracat hedefi koyan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, üyelerin taleplerine hızlı çözümler geliştirmek amacıyla üye ilişkileri ekibi kurdu.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:18
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üye ilişkileri ekibi kurdu

Türkiye’ye 2018 yılında 831 milyon dolar döviz kazandıran ve 2019 yılı için 1 milyar 50 milyon dolar ihracat hedefi koyan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, üyelerin taleplerine hızlı çözümler geliştirmek amacıyla üye ilişkileri ekibi kurdu.


Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılı Nisan ayında yapılan genel kurulda aday olduklarında, üyeye daha fazla dokunma hedefi ile aday olduklarını ve "Üye İlişkileri Ekibi" kurma sözünü yerine getirdiklerini, bir ziraat mühendisi ve bir halkla ilişkiler uzmanından oluşan ekibin 2018 yılı Ekim ayından beri üyelere hizmet verdiğini kaydetti.


Ege Bölgesi’nde; İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Afyon illerinde yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerinin bulunduğu bilgisini veren Uçak, "Üye ilişkileri ekibimiz, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Afyon’da yerleşik üyelerimizin devlet yardımları, tarımsal iadeler başta olmak üzere; Ege İhracatçı Birlikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve diğer kurumlarla olan ilişkilerinin sağlıklı yürümesi adına danışmanlık hizmeti veriyorlar. Önümüzdeki dönemde Denizli, Muğla ve Balıkesir’deki üyelerimizi de ziyaret edecekler" diye konuştu.


EYMSİB Üye İlişkileri Timi üyelerin talep ve isteklerini tablo haline getirip yönetim kuruluna sunarken, yönetim kurulunda konuyla ilgili alınan kararları, çözüm önerileri doğrultusunda işlemleri gerçekleştiriyor. Aylık sektör raporları hazırlayan EYMSİB üye ilişkileri timi, yaş meyve sebze üretim bölgelerinde düzenlenen periyodik toplantılarında hazırlıklarını üstleniyor.


EYMSİB ye İlişkileri Timi, göreve başladığı 2018 yılı ekim ayından bu yana; İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Afyon’da yerleşik 129’u meyve sebze mamulleri ihracatçısı, 124 tanesi yaş meyve sebze ihracatçısı 253 firma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerin bir kısmına Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:18
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