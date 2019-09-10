0553 313 94 23

Ege Yapı'dan 3 projeye 3 fırsat

Cer İstanbul'dan ev sahibi olmak isteyenler, 18 ay ödeme olmadan yüzde 10 indirim fırsatından faydalanırken, tercihi ÇamlıYaka Konakları olanlar ise yüzde 15'lik indirime ek olarak yüzde 10 KDV indirimi fırsatından yararlanıyor- Kordon İstanbul'da yaşamak isteyenlere 18 ay ödeme olmadan yüzde 15 indirim avantajı sunuluyor

10 Eylül 2019 Salı 11:53
Ege Yapı'dan 3 projeye 3 fırsat

İSTANBUL (AA) - Ege Yapı, Cer İstanbul, ÇamlıYaka Konakları ve Kordon İstanbul projelerinden ev sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunuyor.

Ege Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Yapı, Emlak Konut güvencesi ile geliştirdiği Cer İstanbul projesinde 18 ay ödeme olmadan yüzde 10 indirim fırsatıyla ev sahibi yapıyor. Banka kredisi kullanmak isteyenlere ise yüzde 0,99 oran, 120 ay vade imkanı sunuluyor.

Tarihi Yarımada'da, Yedikule sahil hattında, karşısında Adalar, arkasında Yedikule Hisarı manzarası ile Cer İstanbul, bulunduğu lokasyon, az katlı mimarisi ve özel tasarım peyzaj alanları ile dikkati çekiyor. Proje içerisindeki 5 adet 150 yıllık tescilli yapılar restore edilirken, yeni inşa edilen 5 adet yapı ise özgün bir mimari ile tasarlanıyor.

Cer İstanbul'da 1+1'den 6+1'e kadar farklı yaşam alanlarına sahip rezidans daireler, loft ve ticari üniteler, seçkin hizmetleriyle lüks bir otel hizmeti verecek apart üniteler, restoranlar ve sosyal aktivite alanları bulunuyor. Sadece 127 adet konutun tasarlandığı Cer İstanbul'da satış fiyatları 1 milyon 750 bin TL'den başlıyor.


- Şehrin merkezinde yeşille iç içe


Çekmeköy'de az katlı, yüzde 75 yeşil alanıyla çam ormanlarının yanında, 260 metrekareye varan bahçe kullanımlı ve teraslı evlerden oluşan ÇamlıYaka Konakları'nda ise yüzde 15'lik indirime ek olarak yüzde 10'luk KDV indirimi ve 50 ay sıfır faiz imkanı sunuluyor.

Cadde mağazaları, cafe, restoran ve çok amaçlı spor alanları ve benzeri sosyal alanların yer alacağı ÇamlıYaka Konakları'nda satış fiyatları, 2 milyon 100 bin TL’den başlıyor.


- Kordon İstanbul


Ege Yapı, Cendere Vadisi'nde geliştirdiği ve ilk etap satışlarını tamamlandığı Kordon İstanbul'dan ev sahibi olmak isteyenlere 18 ay ödeme olmadan yüzde 15 indirim fırsatı sunuyor. Banka kredisi kullanmak isteyenlere ise yüzde 0,99 oran ile 120 ay vade fırsatı veriliyor.

1+0'dan 4+1'e farklı seçeneklerdeki konutların yanı sıra cadde mağazalarının da yer aldığı Kordon İstanbul'da satış fiyatları 570 bin TL'den başlıyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:53
  1. Ege Yapı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li Tunç Soyer, PKK iltisaklı o belediyeye gideceğini duyurdu!
    1. CHP'li Tunç Soyer, PKK iltisaklı o..
    2. TİKA'dan Sırbistan'da "Narkotik Suç..
    3. İmamoğlu, Erdoğan’ı İBB’ye davet edecek
    4. Multinet Up, müşteri hizmetlerini..
    5. Dünya Motokros Şampiyonası'nın ardından
    6. Türkiye ve ABD arasında 100 milyar..
    7. Ülke genelinde trafik güvenliği..
    8. FETÖ şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na..
    9. Okulun ilk gününde 19 okul servis..
    10. Hakkari’de fizibilite hazırlama..
    11. Ekonomistler, politika faizinde..
    12. "Davete elbette ki katılacağız"
    13. 8. İslam İktisadı Atölyesi için geri..
    14. Bursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 4..
    15. Hevi Peköz kimdir? Hevi Peköz HDP..
    16. "Omuz ağrıları, kadınlarda daha sık..
    17. Samsun’da otomobil takla attı
    18. Karacabey Belediyespor’a baklavalı..
    19. Tarihi Başçarşı'da aşure dağıtıldı
    20. Çiğli’de barış türküleri söylendi
    21. Karaciğer "süper soğutma" yöntemiyle..
    22. “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu..
    23. Altay’da Oğuz Han sevinci
    24. Şube Müdürü Sarıfakıoğulları’na veda..
    25. İzmir’in kurtuluş coşkusu
    26. Kansere karşı “milli ve yerli ilaç”
    27. Hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi..
    28. Kırklareli’nde 500 yıllık caminin..
    29. İnşaat iskelesinden düşen işçi..
    30. THY'den Güney Avrupa'da indirim..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!