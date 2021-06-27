Ege ve Akdeniz'e kabusu yaşattı! Balon balığı için flaş karar

Konuyla ilgili seferberlik başlatılırken bu mücadelenin çerçevesi belirlendi. Alınan kararlar ile bu istilacı ve zehirli türe karşı destek ve teşvik uygulamaları hayata geçiriliyor. Balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemesi ile destekleme kapsamında avlanan söz konusu balıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Resmi gazetede yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, 3 Mayıs 2021 ila 31 Aralık 2023 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıkları türlerinin Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Tebliğde, avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hususlar da yer alıyor.

Balon balığının "lagocephalus sceleratus" türünün 500 bin adedine kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Diğer lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri gibi türlerinin de aralarında olduğu balon balıkları için 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek.

Son dakika kararlarına göre, destekleme kapsamında lagocephalus sceleratus, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus balon balığı türlerinin avcılığı bulunuyor.

Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Belirtilen diğer türlerin ise 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek. Belirlenen adetlere ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak.

5 gün sonra başlıyor

Balon balığı alımları, bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak. Bakanlık, destekleme alımları kapsamında herhangi bir balon balığı türünün avcılığını veya alımını durdurabilecek veya buna kısıtlama getirebilecek.