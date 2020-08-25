  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ege Üniversitesinde yapılan Kovid-19 testi sayısı 50 bini geçti
Aktüel

Ege Üniversitesinde yapılan Kovid-19 testi sayısı 50 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:15:18 -
Ege Üniversitesinde yapılan Kovid-19 testi sayısı 50 bini geçti

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sayısının 50 bini aştığı bildirildi.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin tıp fakültesi, salgın sürecinde PCR testi yapmak üzere, yetkilendirilen merkezler arasında yer aldı.

Şimdiye kadar EÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı çatısı altındaki Moleküler Viroloji Laboratuvarında 50 binin üstünde test gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde hastanemizde 50 binin üzerinde test yapıldı. Bütün birimlerimiz el birliği içinde hastanedeki çalışanlarımızın yanında oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yılmadan usanmadan gece gündüz demeden bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Bütün sağlık çalışanlarımıza özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum."




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu
Medya

İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu

FOX TV'de Ana Haberleri sunan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın görevinden istifa ettiği öne sürülmüştü. Gazeteci Hadi Özışık ise Portakal'ın ye..
Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı
Medya

Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı

Gazeteci Hadi Özışık, FOX TV'den ayrıldığı iddia edilen Fatih Portakal'ın ardından İsmail Küçükkaya ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı...
Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize böyle bir teklif yapmadı
Dünya

Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize böyle bir teklif yapmadı

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye ihra..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı