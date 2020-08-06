Ege Üniversitesi KYK yurt var mı? Ege üniversitesi KYK yurdu nerede?
Ege Üniversitesi öğrenci köyü yurt başvurusu 2020 | Eğitim hayatlarına Ege Üniversitesi’nde devam etmek isteyenler “İzmir KYK yurtları nerede” , “2020 İzmir KYK yurt ücretleri” , “Ege Üniversitesi KYK yurtları 2020” , “Ege Üniversitesi öğrenci köyü kayıt 2020” konularını araştırıyor.
Üniversite tercihi kadar aileler ve öğrenciler bölgelerdeki yurtları da araştırmaya başladı. Ege Üniversitesi’nde eğitim hayatlarına devam etmek isteyenler çevredeki yurtları, yurt imkanlarını, kampüs ile yurtlar arasındaki mesafeyi araştırmaya başladı.
Ege Üniversitesi KYK yurt var mı? Ege üniversitesi KYK yurdu nerede?
Ege Üniversitesi’nin kazananlar öğrenci köyü imkanından yararlanabilir. Ege Üniversitesi öğrenci köyüne giremeyenler için bölgede hem KYK yurtları hem de özel yurt imkanları bulunuyor.
EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÖYÜ YURT KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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İzmir KYK yurtları iletişim bilgileri
HACI SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(232) 581-2535, 0(232) 581-2535
Faks: 2325812545
Adres: SADIKPAŞA MAHALLESİ SOKULLU SOKAK N0:18 BAYINDIR/İZMİR
İZMİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(232) 440-1066, 0(232) 440-1069
Faks: 02324401068
Adres: DOĞUŞ CAD.ADATEPE MAH.NO:195 TINAZTEPE MEVKİİ KURUÇEŞME BUCA İZMİR
GAZİ AYŞE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 0
Adres: YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO:57 BUCA/İZMİR
HANZADE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 02325039274
Adres: YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO: 54-1 BUCA İZMİR
İZMİR GAZİEMİR ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(232) 274-7009
Faks: 02322747008
Adres: Atıfbey Mahallesi Gazi Atatürk Bulvarı No:3 Gaziemir/İZMİR
AKABEY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(232) 453-24-24
Faks: 02324537959
Adres: Buca Koop Mah. 1405 Sok. No:1/1 35390 BUCA / İZMİR
BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : -
Faks: 02323433320
Adres: Mevlana Mah.1744.sok.No:1
İZMİR BARBAROS ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(232) 454-1050
Faks: 02324541070
Adres: Buca Koop. Mah.200/68 sokak No:4 Buca
ZÜBEYDE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(232) 388-1083
Faks: 02323747251
Adres: ERZENE MAH. ANKARA CAD.172-55 EGE ÜNİ KAMPÜS İÇİ BORNOVA İZMİR
EGE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 02323747181
Adres: ERZENE MAH.ANKARA CAD.NO:172/30 EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ. BORNOVA/ İZMİR
ÇİĞLİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(232) 329-5824, 0(232) 329-5849
Faks: 02323295850
Adres: BALATÇIK MAH. 8903/1. SOK. NO :7/A ÇİĞLİ /İZMİR
GAZİ UMURBEY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : -
Faks: 0
Adres: Mevlana Mahallesi 1771/1 Sokak No:7 Bornova/İZMİR
HOCA AHMET YESEVİ YURDU(İZMİR)
Tipi : KIZ
Telefon : 0(232) 442-1300, 0(232) 453-1667
Faks: 02324530766
Adres: HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:185 P.K 35160 KURUÇEŞME
HACI AHMET TATARİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(232) 420-5160
Faks: 02324205164
Adres: GAZİLER MAH.1086 SOKAK NO:7 EVKA-1 BUCA/İZMİR
CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(232) 329-9420, 0(232) 329-9420
Faks: 02323299424
Adres: Balatçık Mahallesi 8914/10 Sok. No:1/... Çiğli İZMİR
ATATÜRK(İNCİRALTI) YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(232) 277-33-33
Faks: 02322593966
Adres: İNCİRALTI CAD. NO:69 P.K 35340 Balçova/İZMİR
BUCA KIZ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 02324530704
Adres: Kuruçeşme Mah. 203/40 Sokak No:1 Buca
URLA YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(232) 765-91-10, 0(232) 765-91-16
Faks: 02327659113
Adres: Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Caddesi No.3/A İYTE Kampüsü
URLA LATİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(232) 765-92-25
Faks: 02327659200
Adres: GÜLBAHÇE MAHALLESİ GÜLBAHÇE CADDESİ NO.3/A İYTE KAMPÜSÜ URLA-İZMİR
ÇEŞME YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(232) 724-92-77
Faks: 02327249275
Adres: CUMHURİYET MAHALLESİ 4320 SOKAK NO:7