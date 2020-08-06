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Eğitim

Ege Üniversitesi KYK yurt var mı? Ege üniversitesi KYK yurdu nerede?

Ege Üniversitesi öğrenci köyü yurt başvurusu 2020 | Eğitim hayatlarına Ege Üniversitesi’nde devam etmek isteyenler “İzmir KYK yurtları nerede” , “2020 İzmir KYK yurt ücretleri” , “Ege Üniversitesi KYK yurtları 2020” , “Ege Üniversitesi öğrenci köyü kayıt 2020” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:27:00 -
Ege Üniversitesi KYK yurt var mı? Ege üniversitesi KYK yurdu nerede?

Üniversite tercihi kadar aileler ve öğrenciler bölgelerdeki yurtları da araştırmaya başladı. Ege Üniversitesi’nde eğitim hayatlarına devam etmek isteyenler çevredeki yurtları, yurt imkanlarını, kampüs ile yurtlar arasındaki mesafeyi araştırmaya başladı.

Ege Üniversitesi KYK yurt var mı? Ege üniversitesi KYK yurdu nerede?

Ege Üniversitesi’nin kazananlar öğrenci köyü imkanından yararlanabilir. Ege Üniversitesi öğrenci köyüne giremeyenler için bölgede hem KYK yurtları hem de özel yurt imkanları bulunuyor.

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÖYÜ YURT KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURTLARI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir KYK yurtları iletişim bilgileri

HACI SİNAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(232) 581-2535, 0(232) 581-2535

Faks: 2325812545

Adres: SADIKPAŞA MAHALLESİ SOKULLU SOKAK N0:18 BAYINDIR/İZMİR

İZMİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(232) 440-1066, 0(232) 440-1069

Faks: 02324401068

Adres: DOĞUŞ CAD.ADATEPE MAH.NO:195 TINAZTEPE MEVKİİ KURUÇEŞME BUCA İZMİR

GAZİ AYŞE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 0

Adres: YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO:57 BUCA/İZMİR

HANZADE HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 02325039274

Adres: YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO: 54-1 BUCA İZMİR

 

İZMİR GAZİEMİR ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(232) 274-7009

Faks: 02322747008

Adres: Atıfbey Mahallesi Gazi Atatürk Bulvarı No:3 Gaziemir/İZMİR

AKABEY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(232) 453-24-24

Faks: 02324537959

Adres: Buca Koop Mah. 1405 Sok. No:1/1 35390 BUCA / İZMİR

BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : -

Faks: 02323433320

Adres: Mevlana Mah.1744.sok.No:1

İZMİR BARBAROS ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(232) 454-1050

Faks: 02324541070

Adres: Buca Koop. Mah.200/68 sokak No:4 Buca

ZÜBEYDE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(232) 388-1083

Faks: 02323747251

Adres: ERZENE MAH. ANKARA CAD.172-55 EGE ÜNİ KAMPÜS İÇİ BORNOVA İZMİR

EGE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 02323747181

Adres: ERZENE MAH.ANKARA CAD.NO:172/30 EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ. BORNOVA/ İZMİR

ÇİĞLİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(232) 329-5824, 0(232) 329-5849

Faks: 02323295850

Adres: BALATÇIK MAH. 8903/1. SOK. NO :7/A ÇİĞLİ /İZMİR

GAZİ UMURBEY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : -

Faks: 0

Adres: Mevlana Mahallesi 1771/1 Sokak No:7 Bornova/İZMİR

HOCA AHMET YESEVİ YURDU(İZMİR)

Tipi : KIZ

Telefon : 0(232) 442-1300, 0(232) 453-1667

Faks: 02324530766

Adres: HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:185 P.K 35160 KURUÇEŞME

HACI AHMET TATARİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(232) 420-5160

Faks: 02324205164

Adres: GAZİLER MAH.1086 SOKAK NO:7 EVKA-1 BUCA/İZMİR

CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(232) 329-9420, 0(232) 329-9420

Faks: 02323299424

Adres: Balatçık Mahallesi 8914/10 Sok. No:1/... Çiğli İZMİR

ATATÜRK(İNCİRALTI) YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(232) 277-33-33

Faks: 02322593966

Adres: İNCİRALTI CAD. NO:69 P.K 35340 Balçova/İZMİR

BUCA KIZ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 02324530704

Adres: Kuruçeşme Mah. 203/40 Sokak No:1 Buca

URLA YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(232) 765-91-10, 0(232) 765-91-16

Faks: 02327659113

Adres: Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Caddesi No.3/A İYTE Kampüsü

URLA LATİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(232) 765-92-25

Faks: 02327659200

Adres: GÜLBAHÇE MAHALLESİ GÜLBAHÇE CADDESİ NO.3/A İYTE KAMPÜSÜ URLA-İZMİR

ÇEŞME YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(232) 724-92-77

Faks: 02327249275

Adres: CUMHURİYET MAHALLESİ 4320 SOKAK NO:7

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