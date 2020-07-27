Ege üniversitesi kyk yurdu nerede? Ege Üniversitesi KYK öğrenci yurdu iletişim
Ege üniversitesi kyk yurdu nerede? Ege Üniversitesi KYK öğrenci yurdu iletişim bilgileri haberin detayında yer alıyor. Devlet yurtları öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar...
Ege üniversitesi kyk yurtları
- HACI SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
- İZMİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU
- GAZİ AYŞE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
- HANZADE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
- İZMİR GAZİEMİR ÖĞRENCİ YURDU
- ÇAKABEY ÖĞRENCİ YURDU
- BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
- İZMİR BARBAROS ÖĞRENCİ YURDU
- ZÜBEYDE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
- EGE ÖĞRENCİ YURDU
- ÇİĞLİ ÖĞRENCİ YURDU
- GAZİ UMURBEY ÖĞRENCİ YURDU
- HOCA AHMET YESEVİ YURDU
- HACI AHMET TATARİ YURDU
- CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU
- ATATÜRK(İNCİRALTI) YURDU
- BUCA KIZ YURDU
- URLA YURDU
- URLA LATİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
- ÇEŞME YURDU
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