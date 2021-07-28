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Eğitim Ege Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları
Eğitim

Ege Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani, YKS sınavına giren adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2021 Ege Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-07-28 23:03:00 -
Ege Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları

Ege Üniversitesi taban puanları 2021. ÖSYM, YKS sınav sonuçlarını sonunda açıkladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler tercih edecekleri üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

Ege Üniversitesi 4 yıllık taban puanları nelerdir?

 

Ege Üniversitesi 2 yıllık taban puanları nelerdir?

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