Ege Mahallesi’nde ‘Neşeli Günler’

Karesi Belediyesi tarafından sıfır atık çevre temizliği ve geri dönüşüm bilinciyle düzenlenen “Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri”nin Ege Mahallesi’ndeki ikinci etkinliği yoğun ilgi gördü

Sıfır atık çevre temizliği ve geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi amacıyla Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen “Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günlerinin” etkinliğinin ikinci ayağı Muharrem Hasbi Koray Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi. Geleneksel çocuk oyunlarıyla başlayan etkinlikte ülkemizin birbirinden değerli sinema sanatçılarının rol aldığı ‘Hababam Sınıfı’ adlı film gösterildi. Sinema gösterimi öncesi Karesi Belediyesi tarafından kurulan stantlara plastik şişe, kapak, kullanılmış pil, eski oyuncalar, kitaplar vb. eşyalar getiren aileler ve çocuklarına patlamış mısır ve gazoz ikramında bulunuldu.

Sıfır atık kampanyasına destek

“Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri”nde vatandaşlar alanı tıktım tıklım doldururken, ailecek eğlenceli zamanlar geçirerek film izlediler. Etkinliğe Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da ailesi ile birlikte katıldı. İlk olarak geri dönüşüm eşyalarının toplandığı standa giden Başkan Orkan burada topladığı pet şişeleri stant görevlilerine teslim ederken, vatandaşların getirdiği atıkları da teslim aldı. Çocuklarla sohbet ederek Sıfır Atık kampanyasının önemine değinen Başkan Orkan, daha sonra çocuk oyunlarının oynandığı alana geçti. Burada çocuklarla bir süre vakit geçiren Başkan Orkan daha sonra sinema gösteriminin yapılacağı alanda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Orkan’a Ege Mahallesi Muhtarı Sema Ak tarafından çiçek takdim edildi. Etkinliğe İşkur İl Müdürü Nazım Balcı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.