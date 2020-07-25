Ege ekipleri TFF 2. Lig için sahaya çıkacak
Süper Lig'de 16 sezon mücadele ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerileyen Karşıyaka ile Turgutluspor, yarın Antalya'da TFF 2. Lig'e yükselme maçında karşılaşacak
İZMİR (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup temsilcileri Karşıyaka ile Turgutluspor, play-off final maçında yarın Antalya'da karşılaşacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan önce TFF 3. Lig 2. Grup'ta 49 puanla 3. sırada yer alan Manisa temsilcisi Turgutluspor, play-off yarı final maçında Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek finale yükseldi. Ligde 5. durumda yer alan İzmir ekibi Karşıyaka ise yarı finalde Belediye Derincespor'u 1-0'lık skorla saf dışı bıraktı.
İki takım yarın saat 20.00'de Titanic Mardan Stadı'nda hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada TFF 2. Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşacak.
Bu sezon rakibine 2-1 mağlup olan Karşıyaka, Turgutluspor'la oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Toplamda 16 kez Süper Lig'de mücadele eden Karşıyaka, 2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig'den düştü.
2014-2015'de TFF 2. Lig'e veda ettikten sonra Bölgesel Amatör Lig'e düşen Turgutluspor ise 2017-2018'den bu yana TFF 3. Lig'de yer alıyor.