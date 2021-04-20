Ege Denizi'nde korkutan deprem!
AFAD'ın açıklamasına göre saat 08.09'da merkez üssü Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 08.09'da ve 7,17 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,29 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem sonrası AFAD, "Geçmiş olsun Muğla. Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı.