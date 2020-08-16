  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Ege Bölgesi'nden 527 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 11:50:53 -
Ege Bölgesi'nden 527 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldı

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yılın ilk 7 ayında 527 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Başkan Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ödül ve Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sanford, yaş meyve sebze ve mamulleri üretiminde önemli merkezler Torbalı ve Kiraz'da üreticileri ve ihracatçı firmaları ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uçak, Ege Bölgesi'nde üretici ve ihracatçı firmaları vakit elverdiğince ziyaret ettiklerini, pandemi döneminde de şartlara uygun şekilde ziyaretlerine devam ettiklerini belirtti.

Sorunları bire bir dinlediklerini ve çözümü konusunda takipçi olduklarını aktaran Uçak, "Göreve gelir gelmez bir ziraat mühendisi ve halkla ilişkiler uzmanından oluşan üye ilişkileri timini kurduk. Bu ekibimiz bütün üyelerimizi periyodik ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

- "1 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının 2020 yılının ocak-temmuz döneminde yüzde 24,4'lük artışla 1 milyar 96 milyon dolardan 1 milyar 364 milyon dolara çıktığı aktaran Uçak, şunları kaydetti:

"Meyve sebze mamulleri ihracatımız ise ülke genelinde yüzde 6'lık artışla 853 milyon dolardan 902 milyon dolara yükseldi. 2020 yılında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak ise taze meyve sebze ihracatımız yüzde 44'lük artışla 121 milyon dolardan 175 milyon dolara, meyve sebze mamulleri ihracatımız yüzde 7'lik artışla 329 milyon dolardan 352 milyon dolara taşıdık. İhracatımız 2020 yılının ocak-temmuz döneminde 527 milyon dolara, son 1 yılda ise 966 milyon dolara yükseldi. Birlik olarak 2020 yılı için belirlediğimiz 1 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. İhracatımızda sürdürülebilirliği sağlamak üretime devam etmekle ve üreticilerimizin memnuniyeti ile mümkün. Bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'daki dansözlü yat partisinde rezalet görüntüler! Ne maske ne de sosyal mesafe var
Gündem

İstanbul'daki dansözlü yat partisinde rezalet görüntüler! Ne maske ne de sosyal mesafe var

Son haftalarda yeniden artışa geçen koronavirüs vakaları korkuturken İstanbul Boğazı’nda yat partileri düzenlenmeye devam ediyor. Lüks tekne..
Flaş iddia: Mustafa Sarıgül'ün evinde hareketlilik var! İttifaka katılacak
Gündem

Flaş iddia: Mustafa Sarıgül'ün evinde hareketlilik var! İttifaka katılacak

Yerel seçimlerde CHP'den Şişli belediye başkanı olmak için aday adaylığı başvurusu yapan ama ardından flaş bir kararla partisinden istifa ed..
AB toplantısında Almanya’dan Fransa’ya soğuk duş!
Avrupa

AB toplantısında Almanya’dan Fransa’ya soğuk duş!

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri tartışmak için toplandı. Toplantıda Almanya, Fransa’nın Doğu Akdeniz’dek..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı